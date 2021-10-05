Правила землепользования и застройки Воронежа вынесли на общественное обсуждение

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Во вторник, 5 октября, стартовали общественные обсуждения проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Воронежа.

Проект ПЗЗ разработан в соответствии с генеральным планом областного центра. Но если генеральный план – документ стратегического планирования, то ПЗЗ определяет гораздо более конкретные нормы. В частности, допустимые виды разрешенного использования земельных участков и регламенты их развития.

Полная версия утверждаемой части проекта Правил землепользования и застройки Воронежа доступна для скачивания на официальном сайте мэрии города, на сайте городского управления главного архитектора, а также на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин» (e-active.govvrn.ru). Разработаны они Институтом Генплана Москвы, его специалисты уже проводили территориальное планирование в крупнейших российских городах.

С 5 октября по 3 декабря участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания по проекту через форму обратной связи на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин» (e-active.govvrn.ru ). Их также можно направить через электронную приемную мэрии, либо письменно в адрес организатора комиссии по землепользованию и застройке. Еще вариант – сделать запись в журнале учета посетителей по месту нахождения комиссии – ул. Кольцовская, 45 (управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж), тел.: (473) 228-36-58, (473) 228-36-99, адрес электронной почты: uga@cityhall.voronezh-city.ru , приемные часы с 9.00 до 18.00.

Экспозиция демонстрационных материалов по проекту Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж с 12 октября по 16 ноября будет размещена в электронном виде на ресурсе «Активный электронный гражданин».

Все обращения предстоит рассмотреть на заседаниях профильной комиссии. По их итогам подготовят заключение о результатах общественных обсуждений.

Мэр Вадим Кстенин ранее отмечал, что к обсуждению проекта ПЗЗ следует привлечь самые широкие слои общественности – экспертов, отраслевой общественный актив, заинтересованных горожан, депутатский корпус.

– Мы хотим сделать этот процесс открытым. Никаких решений кулуарно принимать не будем. Нам нужна обратная связь, все замечания и предложения будут рассмотрены, и мы постараемся их учесть в новом проекте, – отметил глава города.

Олег КУЗНЕЦОВ