Воронежский авиазавод начал сборку еще двух Ил-112В

Фото со страницы ВАСО в Instagram

Воронежский авиазавод (ВАСО, входит в корпорацию ОАК) начал сборку еще двух военно-транспортных самолетов Ил-112В. Фото отсека Ф-1 были опубликованы на странице предприятия в Instagram 1 октября.

Несмотря на то, что первый самолет этого типа вместе с экипажем разбился в августе в Подмосковье во время подготовки к показу на международном форуме «Армия-2021», работа на заводе не останавливается. Наоборот, здесь считаю ее «делом чести и долгом памяти».

– Пожалуй, одна из главных целей всех работающих на заводе, от директора до рядового самолетостроителя, к 2025-му году вывести самолет в серию, – говорится в посте.

Напомним, разработка Ил-112В ведется с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до 5 тонн. Он способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос, выдержит самые сложные климатические условия. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность 1,2 тыс. километров.