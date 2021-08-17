Опытный образец самолета Ил-112В воронежской сборки разбился под Москвой: экипаж погиб

Свой первый полет ИЛ 112В совершил 30 марта 2019 года

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, собранный на воронежском авиазаводе (ВАСО, входит в ОАК), потерпел крушение под Москвой. ЧП произошло на заходе на посадку в аэропорту Кубинка. У воздушного судна загорелся правый двигатель. На борту в это время находились три человека, экипаж погиб. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во вторник, 17 августа.

Пилоты смогли увести самолет от деревни Никольское к лесополосе. Там он резко потерял высоту, перевернулся в воздухе и обрушился носом вниз.

Напомним, буквально 13 августа первый образец Ил-112В прилетел с аэродрома воронежского авиазавода на базу ПАО «Ил» в Жукрвский. Его готовили к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Свой первый полет ИЛ 112В совершил 30 марта 2019 года

Представители ОАК подтвердили факт аварии. Среди версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. В ОАК подтвердили, что все они погибли.

Напомним, разработка Ил-112В ведется с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до 5 тонн. Он должен прийти на смену Ан-26. Преимущество его в том, что ИЛ 112В способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос, выдержит самые сложные климатические условия. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность 1,2 тыс. километров.