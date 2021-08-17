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Происшествия17 августа 2021 12:39

Опытный образец самолета Ил-112В воронежской сборки разбился под Москвой: экипаж погиб

За штурвалом потерпевшего крушение Ил-112 был Герой России Николай Куимов
Ирина ШАБАНОВА
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Свой первый полет ИЛ 112В совершил 30 марта 2019 года

Свой первый полет ИЛ 112В совершил 30 марта 2019 года

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, собранный на воронежском авиазаводе (ВАСО, входит в ОАК), потерпел крушение под Москвой. ЧП произошло на заходе на посадку в аэропорту Кубинка. У воздушного судна загорелся правый двигатель. На борту в это время находились три человека, экипаж погиб. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во вторник, 17 августа.

Пилоты смогли увести самолет от деревни Никольское к лесополосе. Там он резко потерял высоту, перевернулся в воздухе и обрушился носом вниз.

Напомним, буквально 13 августа первый образец Ил-112В прилетел с аэродрома воронежского авиазавода на базу ПАО «Ил» в Жукрвский. Его готовили к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Свой первый полет ИЛ 112В совершил 30 марта 2019 года

Свой первый полет ИЛ 112В совершил 30 марта 2019 года

Представители ОАК подтвердили факт аварии. Среди версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования. Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. В ОАК подтвердили, что все они погибли.

Напомним, разработка Ил-112В ведется с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в РФ с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до 5 тонн. Он должен прийти на смену Ан-26. Преимущество его в том, что ИЛ 112В способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос, выдержит самые сложные климатические условия. Крейсерская скорость самолета – 470 километров в час, дальность 1,2 тыс. километров.

Момент крушения самолета Ил-112 под Москвой попал на видео
ЧППроисшествия: ЧП