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Общество2 октября 2021 13:00

От коронавируса в Воронежской области скончались еще 29 человек

Число жертв страшной инфекции с начала пандемии выросло в регионе до 5 860
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

От коронавируса в Воронежской области умерли за минувшие сутки еще 29 человек. Печальную статистику передал региональный оперштаб днем в субботу, 2 октября.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных страшной болезнью, умерли уже 5 860 человек.

Также неуклонно растут цифры по зараженным. За последние 24 часа вирус определился у 589 воронежцев. Регион за неделю поставил свой пятый антирекорд.

Власти продолжают говорить о вакцинации населения. В медучреждения области поставили уже более 1 млн доз вакцины. Привиты более 700 человек. Но темпы вакцинации все равно называют низкими. Поэтому не исключено введение в регионе обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.