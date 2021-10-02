От коронавируса в Воронежской области скончались еще 29 человек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

От коронавируса в Воронежской области умерли за минувшие сутки еще 29 человек. Печальную статистику передал региональный оперштаб днем в субботу, 2 октября.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных страшной болезнью, умерли уже 5 860 человек.

Также неуклонно растут цифры по зараженным. За последние 24 часа вирус определился у 589 воронежцев. Регион за неделю поставил свой пятый антирекорд.

Власти продолжают говорить о вакцинации населения. В медучреждения области поставили уже более 1 млн доз вакцины. Привиты более 700 человек. Но темпы вакцинации все равно называют низкими. Поэтому не исключено введение в регионе обязательной вакцинации для некоторых категорий населения.