Воронежский губернатор призвал жителей региона задуматься о своем здоровье и вакцинироваться от COVID-19

.

В Воронежскую область уже поставили более 1 млн комплектов доз вакцины против COVID-19. Об этом губернатор Александр Гусев написал в своем Telegram-канале. По словам главы региона, несмотря на это, темпы вакцинации пока не так идеальны, как хотелось бы. Александр Гусев подчеркнул, что, находясь в отпуске, он продолжает «практически в ежечасном режиме следить за темпами вакцинации».

На данный момент уже привились более чем 720 тысяч жителей региона. Из них две дозы вакцины получили более 682 тысяч человек. Глава области отметил, что в регионе сохраняется достаточный запас прочности и подчеркнул, что любой желающий может выбрать именно ту вакцину, которой захочет привиться. Например, сейчас в различных медучреждениях области хранится более 54 тысяч доз «Спутника Лайт». При этом новые вакцины обязательно продолжат приходить в регион.

Несмотря на это, темпы, с которыми делают прививки жители области, оставляют желать лучшего. Губернатор призвал подумать и о своем здоровье, и о самочувствии своих близких.

– Не хочется обсуждать нехорошие сценарии, но именно сегодня, во время очередной волны ковида, каждому непривитому и не имеющему противопоказаний стоит серьезно задуматься и о собственной безопасности, и о здоровье родных и близких, и о качестве жизни, которое может измениться в нелучшую сторону из-за новых вероятных ограничений, – подчеркнул Александр Гусев.

.

И напомнил, что сегодня, в новую волну вспышки ковида, наступает важный момент:

– Момент, когда сознательность, здравомыслие и ответственность должны взять верх над предрассудками, неосторожностью, нежеланием сделать над собой в общем-то незначительное усилие.

Александр Гусев подчеркнул, что разного рода ограничения, которые вводятся решениями оперштаба, «определенным образом» позволяют разрывать цепочку заражений. Но этого недостаточно для такой большой области, как Воронежская. Только массовая вакцинация и коллективный иммунитет помогут каждому жителю региона чувствовать себя в безопасности и освободят от тревоги и неясности завтрашнего дня.