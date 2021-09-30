Экс-замглавы воронежской Росгвардии, привлекавший бойцов к ремонту своего дома, отделался штрафом

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже вынесли приговор по делу бывшего замначальника регионального управления Росгвардии Александра Ухина. Он обвинялся в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он должен будет выплатить штраф в 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда.

Также суд удовлетворил иск о взыскании с Ухина около 160 тысяч рублей в пользу управления Росгвардии.

По версии следствия, бывший высокопоставленный гвардеец использовал труд своих подчиненных для личных целей. А именно – в период с мая по август 2018 года он привлекал к ремонту собственного дома и благоустройству участка пятерых своих сотрудников. Ущерб от действий Ухина оценили в 160 тысяч рублей.