Экс-замглавы Росгвардии ответит в суде за использование бойцов для ремонта

Фото из архива КП Фото: Архив "КП"

Еще одно должностное преступление будет рассматриваться в Воронеже. Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Александр Ухин стал фигурантом дела о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Это следует из картотеки суда Центрального района. Именно туда оно поступило.

Бывшего высокопоставленного гвардейца подозревают в том, что он использовал труд своих подчиненных для своих личных целей. А именно, по версии следствия, в период с мая по август 2018 года якобы привлекал к ремонту собственного дома и благоустройству участка пятерых своих сотрудников. Ущерб от действий Ухина оценили в 160 тысяч рублей.

— Преступные действия отрицательно повлияли на нормальную работу управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области ввиду отсутствия указанных сотрудников по месту несения службы, дискредитировав облик управления со стороны общества, — говорится в материалах суда.

Уточняется, что экс-замначальника управления ущерб погасил и ходатайствовал в связи с этим о прекращении уголовного дела. Однако Центральный райсуд, получив материалы, передал дело по подсудности в Ленинский райсуд, так как место производства предварительного расследования не относится к юрисдикции первого.

Пока, как сообщили в Ленинском суде, туда материалы дела не поступали.

Надо сказать, что Александр Ухин 2 марта 2020 года уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Росгвардии.