Воронежские власти запустили опрос, стоит ли переводить школы на «дистант»

Похоже, все идет к тому, что "дистант" все же снова введут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже мэр города Вадим Кстенин запустил опрос о необходимости перевода школьников на «дистант» в своем телеграм-канале. На утро четверга, 30 сентября, проголосовали около 1,6 тысячи человек.

42 процента участников вопроса проголосовали за вариант «не поддержу, дистанционно учиться очень тяжело». 38%, наоборот, высказались за «удаленку», поддержав пункт «здоровье важнее». 13 процентов посчитали, что на «дистант» нужно переводить отдельные школы, где ситуация наиболее неблагоприятная. Еще 5% участникам опроса все равно. А 1% - уже на «дистанте».

Напомним, губернатор Александр Гусев настоятельно рекомендовал главам муниципалитетов Воронежской области задуматься о возможном переходе на онлайн-обучение в связи с ухудшением ситуации с эпидемией «ковида». Почти каждые сутки фиксируют рекордное количество заболевших. Однако глава правительства Воронежской области отдал окончательное решение на откуп именно местным властям. При этом дал понять, что они должны ориентироваться не только на данные по заболеваемости, но и на общественное мнение.