В Воронеже усилили рейды по масочному режиму в торговых центрах

Не хотите нарваться на штрафы, надевайте маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Воронежа сообщили, что со среды, 29 сентября, за нарушения масочного режима начнут штрафовать, так сказать, по полной программе не только в общественном транспорте, но и в торговых центрах, магазинах и на крытых рынках. На заседании областного оперштаба поручили усилить рейды в этих местах.

- За 9 месяцев 2021 года составили более 650 административных протоколов по подобным нарушениям. Просим уже сейчас, не дожидаясь усиления наших рейдов, провести дополнительную работу с ЧОПами, с арендаторами, с тем персоналом, который должен следить, чтобы люди не забывали носить маски, – призвала проявить сознательность заместитель главы Воронежа Людмила Бородина. - В противном случае привлекаться к ответственности будут уже юридические лица. Максимальный штраф при первом нарушении составляет 300 тысяч рублей. В случае повторного его размер может достичь 1 млн рублей. Если юридические лица будут систематически и грубо пренебрегать своими обязанностями, будем настаивать на прекращении работы конкретных объектов, срок приостановки деятельности может составить до 90 дней.

Напомним, с 29 сентября начались масштабные рейды по маршруткам с привлечением полицейских. Людям, ехавшим без масок, уже выписали первые административные протоколы. Дальше суд, в нем их могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.