В Воронеже начали выписывать штрафы пассажирам, едущим без масок

Рейд по маскам на улице Путилина. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В соцсетях появились фото рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Воронежа. Как отмечают очевидцы, уже есть первые пассажиры, которым выпишут штрафы за голые лица в автобусах. Им грозит раскошелиться на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин предупреждал, что число бригад, контролирующих общественный транспорт, увеличится с 2 до 15. И о том, что штрафы будут выписывать уже не на перевозчика, а на конкретных нарушителей. Однако многие пассажиры то ли не поверили этой информации, то ли пропустили ее мимо ушей. А слова-то с делом не разошлись.

Очевидцы сообщают, что после первых штрафов дисциплина в местах проведения рейдов значительно улучшилась – в следующих маршрутках все или почти все пассажиры ехали уже в масках.