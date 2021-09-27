В Воронеже пассажиров маршруток без масок начнут штрафовать

Теперь за отсутствие масок будут штрафовать не только водителей, но и пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже от уговоров пассажирам маршруток соблюдать масочный режим перейдут к карательным мерам. О том, что их в ближайшее время начнут штрафовать за голые лица в общественном транспорте, сообщил мэр города Вадим Кстенин.

- Сейчас по всей стране идет значительный рост заболеваемости коронавирусом, Воронеж здесь не исключение – цифры постоянно бьют новые «рекорды». В таких условиях мы вынуждены начинать штрафовать не только перевозчиков, но и пассажиров, - заявил мэр.

Вадим Кстенин также сообщил, что количество полицейских бригад, которые будут проверять маршрутки на соблюдение масочного режима увеличат с 2 до 15. Кроме того, усилят рейды по контролю над проведением дезинфекции автобусов и троллейбусов.

Мэр также обратился к работодателям с просьбой: если трудовой процесс позволяет и есть желающие сотрудники, сместить для них на час раньше или на час позже время начала рабочего дня. Сделать это нужно, чтобы уменьшить загруженность транспорта в часы пик.

Напомним, число заболеваний «ковидом» за сутки в последние дни резко возросло. Если совсем недавно их стабильно было меньше 500, то после побития нескольких печальных рекордов на утро воскресенья, 26 сентября, их стало уже 546.