Коронавирусом с начала эпидемии заболели больше 131 тысячи жителей Воронежской области

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области продолдает расти. Утром 26 сентября оперативный штаб региона по борьбе с распространением инфекции сообщил о 546 новых случаях болезни. Общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 131 097 человек.

Выздоровел за минувшие сутки 321 житель Воронежской области. А всего с начала эпидемии с болезнью справились 109 539 человек.

В списке жертв коронавируса сегодня еще 28 наших земляков. От осложнений за весь период эпидемии погибли 5 685 жителей Воронежской области.