Воронежцев предупредили о ночных заморозках

Осень окончательно вступает в свои права Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Спасатели получили от воронежского гидрометцентра информацию о предстоящем понижении температуры воздуха. В ночь на 29 и 30 сентября в регионе местами возможны заморозки до минус 1-3. Холодно будет и в утренние часы. Учитывайте это, одеваясь на работу или собирая детей на учебу и в детсад. Зато днем будет ясная погода и немного потеплеет. Более подробный прогноз на неделю можно узнать из нашего материала.

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