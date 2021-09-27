В Воронеж вместе с солнцем придут ночные холода

По утрам в Воронежской области возможны заморозки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики дали прогноз на рабочую неделю.

- Она разделится на две части. Первая еще будет дождливой, но с достаточно ровной температурой и днем, и ночью. Во второй днем солнце выглянет надолго, но особого тепла не даст, ночью же из-за ушедших облаков холода еще усилятся – до +2…+4. Такую погоду обеспечит несущие арктические воздушные массы северный и северо-восточный ветры, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на вторник, 28 сентября, метеорологи обещают облачную погоду при +7 градусах. Днем прогнозируют небольшой дождь и +11.

В среду, 29 сентября, ночью луна порой будет пробиваться сквозь облака. Синоптики обещают +4 градуса. Днем солнце будет появляться надолго, но потеплеет всего лишь до +11. Вместо северного подует северо-восточный ветер.

В ночь на четверг, 30 сентября, снова вернется северный ветер. Будет то облачно, то ясно и совсем уж холодно для конца первого месяца осени - +2 градуса. Днем снова то солнце, то облака. Столбик термометра поднимется до +12. Ветер снова сменится на северо-восточный.

В пятницу, 1 октября, ночью луна снова будет видна сквозь тучи. Холод сохранится – всего +3. Днем снова переменная облачность. Температура поднимется до +11.