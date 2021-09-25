Организаторы «Маршака» ответила на вопросы воронежцев о возможной отмене фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские родители массово волнуются о том, состоится ли в этом году фестиваль «Маршак». Три четверти билетов на детский театральный форум уже продано. Но в Воронеже из-за сложной эпидобстановки друг за другом отменили фестивали «Русское лето» и «Чернозем».

Дирекция Платоновского фестиваля отметила, что распоряжений об отмене фестиваля из правительства области им не поступало, поэтому подготовка к фестивалю продолжается.

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VII детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 22 октября по 8 ноября. В его программе 52 показа 23 спектаклей из России, Франции и Румынии, а также образовательная часть.