Летающие феи, 2 тонны крошки, раскопки в песочнице: VII Маршакфест представил воронежцам программу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля озвучила программу VII детского театрального фестиваля «Маршак», который в этом году пройдет очно - с 22 октября по 8 ноября - в последнюю неделю учебной четверти и на осенних каникулах. Будет действовать 80% рассадка, и спектакли фестивальной программы смогут посмотреть около 12 000 человек.

Наполнение Маршакфеста, по традиции, мощное и разноплановое. В программе – 52 представления 23 спектаклей, которые покажет 21 театр - из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Красноярска, Канска, Альметьевска, родного Воронежа, а также из Франции и Румынии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В программе как совсем новые спектакли, выпущенные в прошлом сезоне («Маугли», «Гадкий утенок», «Лис PEACE», «Сахарный ребенок» и др.), так и уже отмеченные престижными премиями «Золотая маска» и «Арлекин» («О рыбаке и рыбке», «Крот, который мечтал увидеть солнце», «Фотография, на которой меня нет», «Гензель и Гретель»). Среди режиссерских имен, представленных в афише – Борис Константинов, Яна Тумина, Рузанна Мовсесян, Тереза Дурова, Иван Пачин, Полина Стружкова, Юлия Каландаришвили, Екатерина Гороховская, Екатерина Половцева, Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова и другие. Спектакли поставлены по современной детской литературе и классическим сказкам. Есть и редкие для театральных подмостков произведения - например, автобиографический рассказ Виктора Астафьева «Фотография, на которой меня нет» или оскароносный мультфильм «Дом из маленьких кубиков». По традиции, в программу включен и спектакль по произведениям Самуила Маршака, чьим именем назван фестиваль. В этом году зрители смогут увидеть «Колыбельную для мышонка» Красноярского театра кукол.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Откроет фестиваль атмосферный спектакль РАМТа «Манюня» режиссера Рузанны Мовсесян, чьи постановки уже неоднократно участвовали в Маршакфесте. РАМТ покажет еще один спектакль - «Черная курица», очень интересный визуально - настоящий «театр теней», полный фантастических существ.

- Спектакли РАМТа технически очень сложные, с многоэтажными декорациями, масштабным световым оборудованием. Им не уступают постановки Театриума на Серпуховке, где герои летают, падают в люки, - отметил технический директор Платоновфеста Илья Скрипников.

Со спектаклем «Спящая красавица» в Воронеж приедут 78 человек! Для постановки «Терра» Альметьевского драматического театра привезут две тонны специальной гипоаллергенной крошки.

- Эта постановка - представитель «бэби-театра», рассчитанного на малышей от 2 до 5 лет. Здесь нет текста или четко прослеживаемого сюжета. Спектакль представляет собой игру в песочнице, в которой дети могут почувствовать себя археологами, которые исследуют планету, - добавила руководитель отдела фестивальных программ Раиса Ждан. - Мы постарались выбрать актуальные, яркие спектакли для разных возрастов, наполненные смыслами, но на понятном языке. Все они замечательные, разноплановые - каждый сможет выбрать для себя. Зрители увидят летающих фей, необычные экзо-костюмы в спектакле «Маугли». Даже взрослые смогут найти для себя много интересного, например, постановка «О рыбаке и рыбке» неслучайно названа притчей о семейном счастье для взрослых, очень взрослых и детей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Образовательную программу, в которую войдут читки пьес для подростков, мастер-классы, обсуждения спектаклей и творческие встречи, объявят дополнительно.

ПРОГРАММА VII МАРШАКФЕСТА

22, 23 октября 18.00 театр оперы и балета - «Манюня»» Наринэ Абгарян, Российский академический Молодежный театр (Москва), Режиссер Рузанна Мовсесян (12+)

24 октября 16.00 Дом актера - «Рыбы не тают» Жеф Артс, Новый театр (Воронеж), режиссер Виктория Шаламова (9+)

25, 26 октября 18.30 Воронежский концертный зал - «Черная курица» Антоний Погорельский, Российский академический Молодежный театр (Москва), режиссер Екатерина Половцева (10+)

28 октября 16.00 ТЮЗ (малая сцена) - «Битвы по средам» Гэри Шмидт, Воронежский театр юного зрителя, режиссер Георгий Цнобиладзе (12+)

29 октября 19.00 театр оперы и балета - «Дитя и волшебство» Морис Равель, Воронежский театр оперы и балета, режиссер Андрей Цветков-Толбин (2+)

30 октября 14.00, 18.00 ТЮЗ - «Фотография, на которой меня нет» Виктор Астафьев, Канский драматический театр, режиссер Иван Пачин (12+)

30 октября 15.00, 19.00, 31 октября 15.00, 19.00 театр кукол - «О рыбаке и рыбке» театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск), режиссер Яна Тумина (8+)

30 октября 13.00, 16.00, 31 октября 13.00, 16.00 Камерный театр (малая сцена) - «Гадкий утенок» театр кукол имени Образцова (Москва), режиссер Борис Константинов (6+)

31 октября 18.00, 1 ноября 18.00 ТЮЗ - «Гензель и Гретель» Тверской театр юного зрителя, режиссер Екатерина Гороховская (8+)

31 октября 18.00, 1 ноября 13.00, 18.00 Никитинский театр - «Лис PEACE» Театральный проект 27 (Санкт-Петербург), режиссер Юлия Каландаришвили (12+)

1 ноября 17.00, 2 ноября 14.00, 17.00 Камерный театр (малая сцена) - «Сахарный ребенок» Ольга Громова, Творческий центр «Среда» и Центр имени Мейерхольда (Москва), режиссер Полина Стружкова (10+)

2 ноября 12.00, 18.00 Воронежский концертный зал - «Спящая красавица» Театриум на Серпуховке (Москва), режиссер Тереза Дуров (6+)

2 ноября 11.00, 15.00, 17.00 театр драмы (малая сцена) - «Терра» Альметьевский драматический театр, режиссер Алмаз Садриев (2+)

3 ноября 11.00, 14.00 ТЮЗ - «Букашки. Фантазия!» Театриум на Серпуховке (Москва), режиссер Ольга Сидоркевич (4+)

3 ноября 19.00, 4 ноября 17.00 театр оперы и балета - «Маугли» Московский театр юного зрителя, режиссеры Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова (6+)

4 ноября 11.00, 15.00, 17.00 театр драмы (малая сцена) - «Маленький концерт для фортепиано с медведем» Большой театр кукол (Санкт-Петербург), режиссер Ксения Павлова (4+)

4 ноября 14.00, 17.00, 5 ноября 14.00, 17.00 Камерный театр (малая сцена) - «Крот, который мечтал увидеть солнце» Театральная корпорация «Кот Вильям» (Санкт-Петербург), режиссеры Диана Разживайкина, Алексей Шульгач (6+)

5 ноября 11.00, 15.00 театр кукол - «Колыбельная для мышонка» Самуил Маршак, Красноярский театр кукол, режиссер Екатерина Ложкина (3+)

6 ноября 14.00 театр кукол - «Сестра моя – Русалочка» Людмила Разумовская, Воронежский театр кукол «Шут», режиссер Михаил Каданин (6+)

7 ноября 11.00 театр драмы - «Человек с детским акцентом», Воронежский театр драмы имени Кольцова, режиссер Владимир Петров (6+)

6 и 7 ноября 18.00 театр оперы и балета - «Волшебник страны Оз» театр «Балет Москва» (Москва), хореографы Анастасия Кадрулева, Артем Игнатьев (6+)

7 ноября 12.00, 16.00 Никитинский театр - «Белый кролик» Teatrul de Art , Бухарест (Румыния), режиссер Ана Крэчун Ламбру (4+)

8 ноября 11.00, 15.00, 17.00 Камерный театр (малая сцена) - «Дом из маленьких кубиков» Cie Spectabilis (Франция), режиссер Одиль Буве (6+)