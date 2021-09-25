Воронежский художник украсил швейцарские улицы огромной надувной скульптурой

фото Ивана Горшкова

Молодой, но уже очень известный воронежский художник Иван Горшков принял участие в арт-ярмарке в швейцарском Базеле, которая завершается 26 сентября. Паблик-арт творца в виде огромной надувной скульптуры «Деликатес» поразил европейцев. Яркую куклу в стиле фирменных горшковских «крокозябл» каждый день надувают на новом месте, она высовывается из окон или украшает фасады зданий, (в один из дней побывала даже во дворе школы).

фото Ивана Горшкова

Кроме того, Иван Горшков представил на Art Basel-2021 выставку «Гиперинфляция», для которой сделал серию крупноформатных коллажей-фотожаб на шелке с мехом, камнями, акрилом и фломастерами.

фото Ивана Горшкова

Иван Горшков довольно активно заявил о себе в России и зарубежом. Творец занимает 20-е место в рейтинге молодых художников страны. Лауреат премии «Инновация» в номинации «Художник года», художник года COSMOSCOW 2017. В этом году Горшков претендует на премию Кандинского: со своей выставкой «Фонтан всего» в Московском музее современного искусства он заявлен в номинации «Молодой художник. Проект года».

Раньше Иван, чьи работы покупают футболисты «Зенита», специализировался на «крокозяблах» из металла, воска и бетона. Но художнику тесно в однотипных рамках. Сегодня его вдохновляют новые приемы и фактуры. Автор полюбил строить свои арт-объекты и инсталляции из бракованных игрушек и низкосортных вещей, а теперь вдохновился надувными скульптурами.