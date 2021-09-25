Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды25 сентября 2021 18:27

Воронежский художник украсил швейцарские улицы огромной надувной скульптурой

На арт-ярмарке в Базеле Иван Горшков также представил шелковые коллажи с мехом
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото Ивана Горшкова

фото Ивана Горшкова

Молодой, но уже очень известный воронежский художник Иван Горшков принял участие в арт-ярмарке в швейцарском Базеле, которая завершается 26 сентября. Паблик-арт творца в виде огромной надувной скульптуры «Деликатес» поразил европейцев. Яркую куклу в стиле фирменных горшковских «крокозябл» каждый день надувают на новом месте, она высовывается из окон или украшает фасады зданий, (в один из дней побывала даже во дворе школы).

фото Ивана Горшкова

фото Ивана Горшкова

Кроме того, Иван Горшков представил на Art Basel-2021 выставку «Гиперинфляция», для которой сделал серию крупноформатных коллажей-фотожаб на шелке с мехом, камнями, акрилом и фломастерами.

фото Ивана Горшкова

фото Ивана Горшкова

Иван Горшков довольно активно заявил о себе в России и зарубежом. Творец занимает 20-е место в рейтинге молодых художников страны. Лауреат премии «Инновация» в номинации «Художник года», художник года COSMOSCOW 2017. В этом году Горшков претендует на премию Кандинского: со своей выставкой «Фонтан всего» в Московском музее современного искусства он заявлен в номинации «Молодой художник. Проект года».

Раньше Иван, чьи работы покупают футболисты «Зенита», специализировался на «крокозяблах» из металла, воска и бетона. Но художнику тесно в однотипных рамках. Сегодня его вдохновляют новые приемы и фактуры. Автор полюбил строить свои арт-объекты и инсталляции из бракованных игрушек и низкосортных вещей, а теперь вдохновился надувными скульптурами.