Воронежский художник претендует на премию Кандинского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский художник Иван Горшков претендует на премию Кандинского. В лонг-листе 13-го сезона фамилии 34 творцов. Иван Горшков со своей выставкой «Фонтан всего» в Московском музее современного искусства заявлен в номинации «Молодой художник. Проект года».

Работы номинантов, вошедшие в лонг-лист, представят на выставке в Московском музее современного искусства (ММОМА) осенью 2021 года. Церемония награждения пройдет 11 ноября. Если Иван Горшков станет победителем, он получит 450 тыс рублей призовых.

Иван Горшков довольно известен в России. Творец занимает 20-е место в рейтинге молодых художников страны. Лауреат премии «Инновация» в номинации «Художник года». Художник года COSMOSCOW 2017.

Раньше Иван, чьи работы покупают футболисты "Зенита", специализировался на «крокозяблах» из металла, воска и бетона. Но художнику тесно в однотипных рамках. Сегодня его вдохновляют новые приемы и фактуры. Автор полюбил строить свои арт-объекты и инсталляции из бракованных игрушек и низкосортных вещей.

Выставка «Фонтан всего», номинированная не премию Кандинского, представляет собой ансамбль произведений, в которых скомбинированы разные выразительные средства и материалы, текстуры и масштабы.