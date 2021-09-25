Пуск тепла в жилые дома Воронежа начнется с 27 сентября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Подключать тепло в жилые дома Воронежа начнут с 27 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр города Вадим Кстенин. Ранее тепло начинали подключать, когда среднесуточная температура на улице в течение нескольких дней была +8, обычно с 15 октября стартовал отопительный сезон. В этом году решение о досрочном пуске тепла в дома воронежцев (соцобъекты начали отапливать с 20 сентября после рекомендаций Роспотребнадзора), приняли в связи с холодной погодой, ростом заболеваемости ОРВИ, а также непростой эпидобстановкой по коронавирусу. Синоптики считают, что уже серьезно не потеплеет, в то время как отладка системы отопления занимает, как правило, около трех недель, поэтому в городе решили не затягивать с отопительным сезоном.

По данным городского управления ЖКХ и управ районов, еще не все дома готовы к пуску тепла. За выходные планируют решить максимально возможное количество нештатных ситуаций, отметили в мэрии. Информацию о нарушителях сроков направили в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер воздействия.