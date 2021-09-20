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Общество20 сентября 2021 13:51

Отопительный сезон в детсадах, школах и больницах Воронежа начнется с 20 сентября

Губернатор поручил пустить теплоснабжение в соцобъекты с начала этой недели
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

По поручению губернатора Воронежской области в детских садах, больницах и школах Воронежа отопительный сезон начнется раньше срока. Рекомендации запустить теплоснабжение в соцобъектах до конца следующей недели дал оперштаб по коронавирусу. В связи с этим мэр подписал постановление о начале пуска тепла с 20 сентября, сообщили в мэрии.

В горадминистрации заверили, что готовность теплоисточников превышает 99 %, магистрали заполнены. Поскольку в городе коммунальщики продолжают вести ремонтные работы, то всем службам поставлена задача оперативно завершить их и держать пуск тепла на постоянном контроле.