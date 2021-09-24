На улицах и в скверах Воронежа до конца осени высадят еще около 700 деревьев

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В Воронеже до конца осени озеленят еще 14 парков и 25 улиц. Городские власти объявили торги на покупку 697 крупномерных саженцев деревьев с закрытой корневой системой почти за 9 миллионов. Об этом рассказали в мэрии в пятницу, 24 сентября.

Взявший этот вопрос на контроль глава Воронежа Вадим Кстенин поручил профильному управлению также проанализировать расходы, которые необходимы для улучшения их содержания.

– Потребность в озеленении города очень велика, но уверен, за несколько лет мы сможем в значительной степени компенсировать вырубки деревьев, которые районные управы вынуждены были вести все предыдущие годы, – подчеркнул мэр.

Всего, как пояснили в горадминистрации, для озеленения города 221 липу мелколистную, 221 клен остролистный, 100 рябин промежуточных, 10 берез, 17 катальп, 5 кленов остролистных «Друммонди» и 3 сливы «Нигра». Также в рамках контракта подрядчик должен будет заменить грунт на 25% внести необходимые удобрения, а затем поливать зеленые насаждения.

Мэр отметил, что с таким большим заказом вполне могут справиться как питомники воронежской области, так и соседних регионов.

Уже известны места, где высадят молодые деревья. Они определялись по обращениям горожан и общественных организаций, а также по заявкам городских экологов и глав районов.

Если контракты заключат, то зеленые насаждения будут радовать воронежцев на улицах Брусилова, Плехановской, Пушкинской, Свободы, Молодогвардейцев, Московском проспекте, Ворошилова, Никитинской, Кропоткина, Комарова, Южно-Моравской, проспекте Патриотов и других. А также – в скверах «Дубрава», «Остужевский», «Олимпийцев», «Экологов», «Тельмана».