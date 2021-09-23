Суд отказал в восстановлении в должности экс-директору Воронежского театра оперы и балета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Экс-директору Воронежского ТОБ Александру Арнаутову не удалось оспорить свое увольнение в суде. Бывший глава оперы требовал через суд восстановления в должности, взыскания средней зарплаты за «вынужденный прогул» и 300 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб.

Напомним, срок действия контракта с Александром Арнаутовым истек в феврале 2021-го. Тогда исполняющим обязанности директора назначили худрука театра Александра Литягина. Комментируя назначение, в департаменте культуры тогда заверили, что контракт с Арнаутовым в процессе продления, всего лишь нужно уладить формальности.

Тем не менее, позднее продлять контракт отказались, предложив Александру Арнатутову забрать трудовую книжку, что он сделал 2 июня. До этого момента с февраля он ходил в театр, поэтому и требовал начисления зарплаты.

Как выяснилось на суде, претензии к бывшему директору были из-за неготовности театра принять на должном уровне гастроли Большого театра, что требовала дирекция Платоновского фестиваля.