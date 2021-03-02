В Воронеже продлили контракт с директором театра оперы и балета

Александр Арнаутов останется на посту директора Воронежского театра оперы и балета. Об этом 2 марта сообщил департамент культуры Воронежской области. Как пояснили, у Арнаутова по стандартной процедуре перезаключается контракт, подошедший к концу.

Отметим, что 25 февраля театр оперы и балета провел юбилейный вечер в честь 60-летия. По такому случаю показали оперу Чайковского «Евгений Онегин». Именно этим названием открылся в феврале 1961 года Музыкальный театр в Воронеже.

Напомним, что до 31 марта 2021 года должен пройти конкурс на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров театра оперы и балета.