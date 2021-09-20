В выходные в Воронеже выпало дождей больше, чем за июль и август

Осадки не прекращались два дня Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

За выходные в Воронеже выпала почти месячная порция осадков. Ненастье принес европейский циклон. Дожди начались вечером 17 сентября и продолжались почти без перерыва до утра понедельника. В общей сложности за этот период выпало 52 мм, из них 24 мм пришлись на один день – воскресенье.

Вероятно, таким образом осень решила наверстать упущенное в августе и июле, когда выпало лишь 30 мм осадков. Кстати, дождливой будет и вся предстоящая неделя. Солнце ненадолго выглянет только 24 сентября. А потом дожди продолжатся.