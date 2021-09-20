В Воронеже синоптики рассказали, когда может прийти бабье лето

Довольно прохладное бабье лето можно ожидать только в начале октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики рассказали о том, когда прекратятся дожди. Оказалось, что короткая передышка от них жителей столицы Черноземья ждет только в пятницу, 24 сентября.

- В этот день тоже возможен дождь, но недолгий и слабый. И наконец-то выглянет солнце, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. - До пятницы юго-западный циклон, застрявший у нас, обеспечит постоянные осадки. 24 сентября будет единственным солнечным днем на этой неделе. В субботу, 25 сентября, придет новый холодный циклон. И опять будет дождь. Возможен он и в воскресенье, 26 сентября, но уже слабый. А, начиная со следующего понедельника, 27 сентября, по предварительному прогнозу, будет сухо и немного потеплее.

- А когда может наступить бабье лето?

- Не раньше начала октября. Но оно будет не очень теплым – не больше 15-20 градусов днем при холодных ночах.

Прогноз на ближайшие дни синоптики немного изменили.

В ночь на вторник, 21 сентября, вместо юго-восточного ветра подует юго-западный, снова будет сильный дождь при +9. Днем он станет слабым, температура повысится до +14.

В среду, 22 сентября, ночью снова дождь и +6 градусов. Днем подует западный ветер. Дождь не прекратится, столбик термометра повысится до +12.

В ночь на четверг, 23 сентября, вернется юго-западный ветер. Снова небольшой дождь и на этот раз +5 градусов. Днем осадки не прекратятся, но и не усилятся. Как и сутки назад, синоптики ожидают +12.

В пятницу, 24 сентября, ночью впервые за долгое время будет сухо. Однако по-прежнему сохранится холодная погода - +6 градусов. Днем появится солнце, возможен небольшой дождь. Потеплеет до +13.