Под Воронежем водитель «Лады-Гранты» врезался в две иномарки: погибла женщина

Врачи были уже бессильным чем-то помочь - 56-летняя женщина умерла на месте аварии. Фото: из архива «КП»

В субботу, 18 сентября, в 21.50 в Каширском районе на 558 километре трассы «Дон» случилось смертельное ДТП.

56-летний водитель «Лады-Гранты» по неясной причине резко перестроился и врезался в стоявший в правой полосе «Мерседес», а потом еще и в «Хонду». Мужчина, руливший отечественной машиной, попал в больницу. Его 56-летняя пассажирка получила тяжелые травмы и умерла. 55-летнему водителю «Мерседеса» и 47-летнему мужчине, управлявшему «Хондой», госпитализация не потребовалась.

Полицейские выясняют причины резкого перестроения «Лады», которое привело к таким роковым последствиям.

Напомним, 18 сентября в Воронеже на Московском проспекте 28-летняя девушка, управлявшая «Рено-Логан» сбила насмерть 82-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.