В Воронеже девушка за рулем сбила насмерть пожилую женщину

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 18 сентября, в 20.20 у дома № 42Б по Московскому проспекту случилась авария, закончившаяся смертью пешехода.

28-летняя жительница Воронежа, рулившая «Рено Логан», ехала по Московскому проспекту со стороны улицы Лидии Рябцевой в направлении ул. 45 Стрелковой Дивизии в среднем ряду. В это время дорогу переходила 82-летняя женщина. Пенсионерка шла не по «зебре». Девушка не успела затормозить или объехать бабушку. Удар оказался роковым. Пожилая женщина была еще жива, когда ее забирала «скорая». Но в больнице она умерла.

На "Рено" не заметно никаких повреждений. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, могла ли девушка, управлявшая «Рено», избежать смертельного ДТП.

- Всего в Воронежской области 18 сентября случилось 152 аварии, из них 112 – в Воронеже, 25 – на районных дорогах, еще 15 – на федеральных трассах. В 13 ДТП два человека погибли, 19 получили травмы. Автоинспекторы зафиксировали 222 проезда на красный свет. Оштрафованы 13 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.