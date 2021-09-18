На месте старого квартала в Северном микрорайоне построят 4 новых дома

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Власти Воронежа утвердили проект планировки территории старого квартала, который находится в Северном микрорайоне. Он ограничен улицами Беговая и Московском проспектом. Здесь в будущем могут появиться еще четыре новых высотки.

Ветхое жилье – два трехэтажных и два двухэтажных дома – снесет компания «УК «Рента». На свободной территории построят 17-25 этажные здания. Предполагается, что в квартирах будут проживать около 2 тысяч человек.

Проект предусматривает организацию подземного паркинга, где смогут одновременно припарковаться до 530 автомобилей. В новых домах также будут находиться нежилые помещения.

Планы по реновации старого квартала также включают реконструкцию пяти домов, которые здесь находятся, капремонт в школе №47 и детском саду №102. Помимо этого, власти одобрили возведение административно-делового здания в пять этажей.

Ранее мэрия Воронежа выставила на торги ветхий квартал в Советском районе. Для строительства здесь новых многоэтажек придется снести восемь аварийных домов.