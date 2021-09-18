В Воронеже выставили на аукцион ветхий квартал в Советском районе

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ветхий квартал в Советском районе в третий раз выставили на торги под новую застройку. Речь идет об участке, ограниченном улицами Конструкторов, Крымская и Пирогова. Мэрия Воронежа разрешила построить четыре многоэтажки вместо старых двухэтажных зданий. Аукцион власти города объявили 17 сентября.

Начальная стоимость контракта составила 1,68 млн рублей. Площадь квартала составляет 1,67 га. Снести подрядчик должен восемь двухэтажных домов на улицах Пирогова и Конструкторов, а также административное здание, а перед этим расселить жильцов ветхих домов к концу 2023 года. Завершить снос к середине 2024-го, а к середине 2027-го – окончить строительство многоэтажек.

Напомним, предыдущие два аукциона по поводу этого квартала провалились в ноябре 2018 и апреле 2019 годов. Оба раза начальная стоимость была ниже – 1,26 млн рублей. Но на торги не поступило ни одной заявки.