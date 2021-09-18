Бывшего замначальника полиции Воронежской области осудили за взятку баней

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Новоусманский районный суд вынес приговор по уголовному делу, фигурантом которого бывший замглавы МВД Александр Коротеев. Он обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. 33 ч. 3 ст. 286 ч. 1 УК РФ). Бывшего высокопоставленного полицейского признали виновным и приговорили к 1,5 годам "условно" с лишением занимать государственные должности. Суд состоялся 17 сентября. Это следует из информации райсуда.

Напомним, весной 2019-го следователи регионального СУ СК по материалам УФСБ возбудили в отношении Александра Коротеева дело о получение взятки в крупном размере. По версии следствия, от своего подчиненного начальника новоусманского ОМВД Анатолия Уварова он получил 242 тысячи рублей за покровительство по службе, которые ушли на строительство бани в селе Князево Рамонского района.

Спустя время обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью – превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), и суд приговорил его к штрафу 30 тысяч рублей.

Однако обвинение обжаловало приговор в апелляции и облсуд вернул дело Александра Коротеева в Новоусманский райсуд.