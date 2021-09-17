В дома воронежцев начали возвращать воду после ликвидации аварии на улице Беговой

Фото РВК-Воронеж

Водоканал устранил аварию на 600-ммилиметровом водоводе на улице Беговой в Воронеже. По данным на 20.44 17 сентября в сеть подали воду и водоснабжение выходит на режимные показатели.

- Как обычно после ремонтных работ на водоводах крупных диаметров, возможны локальные проблемы, связанные с выходом из строя оборудования повысительно-насосных станций, - пояснили в пресс-службе РВК-Воронеж. - Бригады водоканала уже направлены на объекты для переподключения насосов, если это необходимо.

Но если насосное оборудование принадлежит УК, то надо обращаться к коммунальщикам. По предварительным прогнозам, водоснабжение должно восстановиться в течение часа.