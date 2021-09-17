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Происшествия17 сентября 2021 16:08

Для устранения коммунальной аварии в Воронеже потребуется отключить воду еще в 20 домах

Иначе в котлован постоянно поступает вода
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено РВК-Воронеж

Фото предоставлено РВК-Воронеж

Для сокращения сроков ремонта аварийного участка водовода на улице Беговой потребуется расширить зону отключения воды потребителям. Кроме уже обезвоженных 36 домов - еще в 20-ти. Об этом рассказали в пресс-службе РВК-Воронеж.

Это дома по ул.45 Стрелковой Дивизии д.259/1-259/15, ул. Антонова Овсеенко д.9,11,13,7,7в. Воду в них вернут только после окончания работ.

- На эту вынужденную меру пришлось пойти, чтобы как быстрее осушить трубопровод и приступить непосредственно к демонтажу трубы, - пояснили в водоканале. - Этого не удавалось сделать, пока вода прибывала в котлован, и невозможно было добраться до места повреждения.

Сейчас участок водовода осушили, рабочие выяснили характер повреждения. Оказалось, что лопнул раструб чугунной трубы. Поврежденный участок подлежит замене, на место соединения установят муфту, что позволит со стопроцентной надежностью соединить трубы между собой без использования сварки.