В Воронеже новая авария на водопроводе, на этот раз – на Беговой

Оперативному проведению ремонта в ночное время помешали припаркованные над местом порыва машины, фото водоканала Воронежа
С ночи аварийные бригады пытаются ликвидировать порыв на чугунном водоводе 600-миллиметрового диаметра в Воронеже на улице Беговой. Как рассказали в пресс-службе водоканала, оперативному проведению ремонта в ночное время помешали припаркованные над местом порыва машины:
- Трех собственников автомобилей, зарегистрированных в других регионах, не удалось отыскать даже в тесном взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Но поиски заняли достаточно продолжительное время.
Утром коммунальные службы приняли решение убирать машины с помощью эвакуаторов. Сразу после этого начали рыть котлован и откачивать воду с помощью трех мобильных насосных станций.
На время ремонта не будет воды в домах по улице Беговая, 130-176 (четная сторона); ул. Хользунова, 109-125 ( нечетная сторона); ул. Новгородская, 121-127, 137; ул. Антонова-Овсеенко, 15.
В микрорайоне организовали подвоз воды для нужд жителей. Набрать емкости можно по адресам:
Ул. Беговая, д.118,
ул. Беговая д.158,
РВК-Воронеж по адресам:
ул. Беговая д.158а,
ул. Беговая д.146 (школа),
ул. Беговая д.164 (детский сад),
ул. Беговая в районе домов 152-162,
ул. Беговая в районе домов 115-118.
Сроки ликвидации в водоканале пока не называют.