В Воронеже новая авария на водопроводе, на этот раз – на Беговой

Оперативному проведению ремонта в ночное время помешали припаркованные над местом порыва машины, фото водоканала Воронежа

С ночи аварийные бригады пытаются ликвидировать порыв на чугунном водоводе 600-миллиметрового диаметра в Воронеже на улице Беговой. Как рассказали в пресс-службе водоканала, оперативному проведению ремонта в ночное время помешали припаркованные над местом порыва машины:

- Трех собственников автомобилей, зарегистрированных в других регионах, не удалось отыскать даже в тесном взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Но поиски заняли достаточно продолжительное время.

Утром коммунальные службы приняли решение убирать машины с помощью эвакуаторов. Сразу после этого начали рыть котлован и откачивать воду с помощью трех мобильных насосных станций.

На время ремонта не будет воды в домах по улице Беговая, 130-176 (четная сторона); ул. Хользунова, 109-125 ( нечетная сторона); ул. Новгородская, 121-127, 137; ул. Антонова-Овсеенко, 15.

В микрорайоне организовали подвоз воды для нужд жителей. Набрать емкости можно по адресам:

Ул. Беговая, д.118,

ул. Беговая д.158,

РВК-Воронеж по адресам:

ул. Беговая д.158а,

ул. Беговая д.146 (школа),

ул. Беговая д.164 (детский сад),

ул. Беговая в районе домов 152-162,

ул. Беговая в районе домов 115-118.

Сроки ликвидации в водоканале пока не называют.