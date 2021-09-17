В Воронежской области за неделю резко увеличилась заболеваемость «ковидом» пожилых людей

За неделю выросло число тяжелых форм пневмоний. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 16 сентября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом об эпидобстановке в Воронежской области рассказал руководитель воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

По данным главного санитарного врача, за прошедшую неделю зарегистрировали 3 262 заболевших «ковидом». Заразившихся с симптомами ОРВИ стало больше на 4,7%. Выросло число заболеваний у пожилых людей старше 65 лет – на 28%.

В то же время у молодых людей с 18 до 36 лет, наоборот, наблюдается снижение числа заражений на 21 процент, а среди мужчин и женщин от 40 до 65 лет – на 6,4%.

По-прежнему чаще всего заболевают «ковидом» работники сфер транспорта и торговли.

Руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин сообщил, что сейчас госпитализированы 3 397 человек, амбулаторно под наблюдением медиков находятся 11 782 пациента. На 7% выросло число тяжелых форм пневмонии. На вечер 16 сентября в Воронежской области была оборудована 4001 «ковидная» койка в 31 медучреждении. Свободный коечный фонд — 15%.

Игорь Механтьев также рассказал, что с начала сентября растет число больных ОРВИ. За первую неделю этого месяца их число увеличилось на 8%, а за вторую — 15,8%.

Механтьев пояснил, что рост ОРВИ связан с началом учебного года. В связи с этим на дистанционное обучение перевели 27 классов в 11 школах. Работу пяти групп приостановили в трех детсадах. Главный санитарный врачи добавил, что в Воронежской области уже есть случаи гриппа.

Александр Щукин в то же время отметил, что от гриппа в Воронежской области вакцинировались уже более 42,9 тысяч человек.