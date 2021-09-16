В Воронежской области из-за ОРВИ на дистанционку перевели 27 классов в 11 школах

Срок «удаленки» составляет от 7 до 14 дней. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области из-за ОРВИ на дистанционное обучение перевели 27 классов в 11 школах. Об этом сообщили в региональном правительстве 16 сентября. Двумя днями ранее стало известно, что на удаленку перешли четыре класса в двух школах Воронежа - СОШ № 51 и № 76. Как пояснили в горадминистрации, решение о дистанционном формате принимает директор школы при отсутствии в классе 20 и более процентов учеников. Срок «удаленки» составляет от 7 до 14 дней.

Кроме того, средние учебные заведения и вузы, в которых расположатся избирательные участки, 17 и 18 сентября также будут проводить занятия в дистанционном режиме.