Из-за роста ОРВИ воронежских школьников переводят на дистантное обучение

Заболеваемость пошла в рост с начала учебного года Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Раньше врачи уже сообщали о зафиксированном в области росте заболеваемости ОРВИ среди детей.

Отсутствие большого числа учащихся на занятиях стало причиной перевода отдельных классов на дистантное обучение. По данным мэрии Воронежа на утро 14 сентября, на домашнее обучение перевели четыре класса в двух школах города - СОШ №51 и №74.

В горадминистрации также напомнили, что решение о переводе обучения в дистанционный формат принимает директор школы при отсутствии в классе 20 и более процентов учеников. Срок «удаленки» составляет от 7 до 14 дней, также на усмотрение руководства.

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