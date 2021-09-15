От материнского капитала до алиментов из бюджета

Женщины – важная часть общества. И они, неся ответственность за семью, более активны в политическом плане, стремятся сделать правильный выбор. Так что же предлагают участники кампании-2021 представительницам прекрасного пола?

Много рациональных предложений у «Единой России», лидер регионального списка которой является Алексей Гордеев.

Так, «Единая Россия» предлагает расширить варианты использования материнского капитала, принять новую редакцию Закона «О занятости», которая позволит гражданам трудоустраиваться по всей России вне зависимости от места проживания . Для беременных и молодых мам в стране создадут сеть ресурсных многофункциональных центров, где им будут оказывать юридическую, материальную и психологическую помощь, а также предлагать кратковременный присмотр за детьми, учебные курсы и даже проживание.

Что предлагают воронежским женщинам представители парламентской оппозиции? В частности, КПРФ планирует вернуть им отобранные гарантии и льготы . «Справедливая Россия – За правду» ратует за автоматическое присвоение женщинам звания ветерана труда при достижении 35-летнего трудового стажа. ЛДПР же предлагает финансовую помощь девушкам, отказавшимся от аборта. Кроме того, выплату алиментов «соколы Жириновского» предлагают перенести с плеч родителей на бюджет.

Так что можно констатировать: роль женщин в выборной кампании каждый понимает по-своему. Кто-то вообще не понимает, кто-то понимает и – предлагает реальные решения их проблем. А кто-то понимает, но предлагает такие решения, которые в случае их реализации способны подорвать не только экономику, но и социальные устои государства в принципе.

И это – без тех, кто предлагает узаконить однополые браки или вообще стереть грань между мужчиной и женщиной как таковыми. Но об этом даже и говорить не будем…

Иван Надвоицкий