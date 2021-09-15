В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полиция устанавливает личность мужчины, который напал на 12-летнюю школьницу в Воронеже. Инцидент произошел в микрорайоне Шилово во дворе одной из многоэтажек. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сначала в одном из федеральных Telegram-каналов появилось видео, как мужчина догоняет ребенка, пытавшегося убежать от него между припаркованными машинами, хватает девочку подростка за шиворот, и отвешивает подзатыльник и что-то говорит. Затем ребенок вырывается и убегает.

Как пояснили в региональном главке, 6 сентября мама 12-летней девочки написала заявление в дежурную часть отдела полиции №5. Она просила о принятии мер к неизвестному мужчине, который во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Шилово причинил телесные повреждения ее дочери.

Со слов родительницы установили, что девочка звонила в домофон подъезда, дверь которого была открыта.

– Проходящий мимо мужчина сделал ей замечание по поводу порчи имущества. В ходе словесной перепалки мужчина потребовал сопроводить его к родителям девочки для беседы. Он взял ребенка за капюшон и отвесил подзатыльник. По ходу движения девочка вырвалась и убежала, – разъяснили в ГУ МВД.

В сентябре это второй случай нападения на детей в Воронеже. 7 сентября мужчина напал на 10-летнюю школьницу в микрорайоне ВАИ. На улице Туполева он схватил школьницу за волосы и пытался закрыть ей рот, однако девочке удалось вырваться. СК проверяет информацию об этом нападении.