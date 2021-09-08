В Воронеже мужчина напал на 10-летнюю девочку

Выяснением обстоятельств нападения на девочку занимаются в Следственном комитете. Фото: из архива «КП»

Очевидцы сообщили о нападении мужчины на 10-летнюю девочку на улице Туполева Левобережного района. Случилось это во вторник, 7 сентября. По данным свидетелей ЧП, мужчина схватил ребенка за волосы и попытался закрыть ей рот. Однако девочка вырвалась и убежала.

- Следователь СК проводится проверка по факту возможного совершения мужчиной противоправных действий в отношении несовершеннолетней. По предварительным данным, они не связаны с посягательством на ее половую неприкосновенность, - прокомментировали ЧП в региональном управлении Следственного комитета.