Воронеж готовится подтвердить статус города-миллионника во время Всероссийской переписи населения

Ровно месяц остается до начала Всероссийской переписи населения. Она стартует 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. На этот раз при переписи будут больше, чем когда-либо, использовать цифровые технологии.

Работники мэрии и управ городских районов активно занимаются подготовкой переписи. Уже отобрали помещения под переписные участки, сейчас их обеспечивают связью и другими коммуникациями, прорабатывают вопросы выделения транспорта. Также идет обновление аншлагов (то есть номеров домов). Кроме того, подбирают персонал для работы на участках.

Сейчас Воронежу очень важно по итогам переписи подтвердить свой статус города-миллионника. От этого зависит, в том числе, и уровень поддержки областного центра со стороны федерального бюджета.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Организаторы уверены, что основная масса горожан именно таким образом будет участвовать в ней. При обходе же квартир и частных домов переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также горожан будут ждать на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Всю актуальную информацию по организации и проведению переписи можно найти в специализированном разделе на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж по ссылке.

Олег КУЗНЕЦОВ