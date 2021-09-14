АПК в «цифре»: Ростсельмаш создает системы для эффективности сельхозработ

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Уборочная кампания выходит на финишную прямую. Аграрии завершили намолот зерна, впереди – уборка кукурузы, подсолнечника и бобовых культур. И важно не только вырастить урожай, но и вовремя и качественно его собрать в максимально короткие сроки и без потерь. В этом вопросе на помощь аграриям приходят интеллектуальные решения от компании Ростсельмаш.

Специалисты компании создают комплекс цифровых технологий для сельского хозяйства, повышающих интенсивность и эффективность сельхозработ. К примеру, это возможно благодаря работе платформе агроменеджмента Агротроник и агрономическим сервисам.

Электронные системы Ростсельмаш доступны в продаже уже с этого сезона. Они увеличивают эффективность и безопасность сельхозработ, а также снижают влияние на них человеческого фактора. Платформа Агротроник объединяет эти системы в единое целое, позволяя в режиме реального времени удаленно контролировать все параметры техники, формировать карты урожайности полей, соблюдать правила эксплуатации машин, увеличивая их ресурс. В платформу интегрирован алгоритм, благодаря которому система определяет оптимальные маршруты передвижения основных и вспомогательных агромашин.

В июле в платформу агроменеджмента Агротроник были интегрированы РСМ Роутер и РСМ Фейс Ади.

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Первая Система РСМ Фейс АйДи позволяет идентифицировать механизатора во время его управления агромашиной, а значит, разрешить ему доступ к машине и контролировать его рабочее время. Для внедрения этой опции нет необходимости в установке дополнительного оборудования – достаточно лишь установить на смартфон механизатора приложение Агротроник.

Обзор новых систем был бы неполон без упоминания РСМ Карта урожайности, разработанной специалистами Ростсельмаш на основе датчиков урожайности и влажности. При ее установке важные данные будут постоянно передаваться на сервер Агротроник, затем автоматически анализироваться и представляться уже в виде карт. Пользователь может в любое время распоряжаться полученными данными, в том числе для создания карт дифференцированного внесения удобрений – основы точного земледелия.

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Как это выглядит на примере? Комбайн, оснащенный устройством замера урожайности и системой РСМ Карта урожайности, непрерывно записывает данные по урожайности с привязкой к геопозиции с момента начала уборки внутри границ обозначенного поля. Если же поле убиралось несколькими комбайнами или в разные дни, то полученные данные автоматически объединятся.

На основе многолетнего практического опыта многих хозяйств, где применяется система дифференцированного внесения удобрений, можно увидеть, что она позволяет экономить порядка 30% удобрений, а также на 15–20% повышать урожайность и значительно снижать вред окружающей среде. Учитывая рост стоимости удобрений на 15-20% за последние два года, несложно понять, что РСМ Карта урожайности – это рациональное и своевременное решение, повышающее эффективность агробизнеса.

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Таким же решением являются и системы автоуправления от Ростсельмаш – РСМ Агротроник Пилот. В линейку входят РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0. Первая система позволяет управлять траекторией движения комбайна, вести его параллельно предыдущему проходу. Также система автоматически опускает и поднимает жатку в начале и в конце гона. С помощью базовой RTK-станции обеспечивается высокая точность позиционирования (до 2,5 см).

Вторая система представляет собой уникальное гибридное сочетание технологии RTK и ГНСС, а также машинного зрения. РСМ Агротроник Пилот 2.0 позволяет машине увидеть внезапно возникшее перед ней препятствие, например, дерево, машину или человека, и обеспечить мгновенную остановку техники. Система делает ее одной из самых безопасных в мире. Эффективнее также становится и работа в условиях плохой видимости или в темное время суток.

Благодаря системам автоуправления Ростсельмаш, сменная производительность увеличивается до 30% за счет сведения к минимуму количества пропусков и перекрытий, а также затрат на топливо.