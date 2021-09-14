В Воронеже стало известно, в каких домах левого берега из-за аварии отключили воду

Коммунальщики начали чинить поврежденный участок трубы. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В «РВК-Воронеж» сообщили адреса, где из-за прорыва трубопровода на улице Урывского недалеко от дома № 13 вынуждены были отключить воду. Об аварии узнали около 9.30, когда обнаружили резкое понижение давления в сети. А место прорыва нашли около 12.00. Лопнул участок трубы, залегающей на глубине четыре метра.

Во-первых, краны пересохли на самой улице Урывского полностью. Также нет воды на переулке Павловский в домах №№ 56 и 58 (по этому адресу располагается детский сад № 99), а также №№ 64а, 64б, 64в. Сильно снижено давление воды на улицах Димитрова, Изыскателей, в поселке Отрадное и в микрорайоне ВАИ. Там уж кому как повезет. У жильцов нижних этажей вода скорее всего будет, а вот до верхних она дойдет вряд ли.

Сейчас поврежденный участок трубовопровода перекрыли и начали ликвидировать аварию. Прогнозов о сроках ее устранения пока не дают. Подвоз питьевой воды организован по адресам: ул. Урывского, 13 и пер. Павловский, 58.