Лопнувшая в Воронеже водопроводная труба залегает на 4-метровой глубине

Фото предоставлено РВК-Воронеж

На месте водопроводной аварии на улице Урывского начались ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе РВК-Воронеж, труба залегает на глубине четырех метров. Для проведения работ к месту направили 10 единиц техники, в том числе экскаватор с восьмиметровой стрелой и стреловой кран грузоподъемностью 16 тонн. Параллельно из котлована с помощью мотопомпы откачивают вытекающую воду. Ее производительность до 600 кубометров в час.

Какие адреса попадают в зону отключения водоснабжения, в водоканале сообщат позже.

Напомним, об аварии на водопроводе диаметром 1000 мм стало известно утром во вторник, когда в контрольных точках сети резко упало давление. Порывы на этом участке старой сети происходят постоянно.