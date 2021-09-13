Супругов-лжеинвалидов осудили за обман воронежского Пенсионного фонда на 670 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Таловский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно супругов, которые, взяв поддельные справки об инвалидности, три года получали пенсии, выплаты и ежемесячное пособие. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, провернуть махинации им удалось благодаря поддельным справкам. Их они получили у врача в Ростовской области. Затем, предоставив липовые документы, в Пенсионном фонде им оформили выплаты. Какое-то время они получали деньги от государства в Ростовской области, а затем перебрались в Воронежскую. Незаконно обогащались они с 2016 по 2019 годы.

Лжеинвалидов признали виновными в хищении денег в крупном размере при получении страховых выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Фигуранты уголовного дела получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Это не первый случай, который рассматривал Таловский райсуд. Буквально в начале июня 2021 года вынесли приговор еще двум местным жителям – мужчине и женщине, которые также по поддельным справкам получили 700 тысяч рублей от государства.

Цепочка фиктивных документов об инвалидности вскрылась после того, как в Ростовской области правоохранители заинтересовались врачом, который выдавал справки. Оказалось, что его клиентами были в том числе жители Таловского района.