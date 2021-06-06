В Воронежской области лжеинвалидов осудили за хищение 700 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Таловский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину и женщину, которые несколько лет незаконно получали пенсии по инвалидности. Сумма страховых выплат составила 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, провернуть махинации им удалось благодаря поддельным справкам. Их они получили в Ростовской области. Затем, предоставив липовые документы, в Пенсионном фонде им оформили выплаты. Страховую пенсию мужчина и женщина незаконно получали с 2016 по 2019 годы.

Лжеинвалидов признали виновными в хищении денег в крупном размере при получении страховых выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Фигуранты уголовного дела признали вину и возместили ущерб. В связи с этим суд смягчил им приговор – два года лишения свободы условно.