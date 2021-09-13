Драка со стрельбой возле кафе на Левом берегу в Воронеже произошла во время юбилея

Стоп-кадр с видео из сообщества "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

Полицейские после проведения проверки рассказали об участниках массовой драки со стрельбой возле кафе на Ленинском проспекте. Это оказались родственники и знакомые одной из женщин, которая в заведении отмечала 45-летний юбилей. Их личности уже установлены, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

– В ходе распития спиртных напитков между двумя сидящими за столом мужчинами возник конфликт, решать его они вышли на улицу. Свидетелями стали другие гости заведения. В полицию обратились очевидцы происшествия. Заявлений о причинении телесных повреждений ни от одной из сторон не поступало, – прокомментировали в главке.

Напомним, ранее в городском паблике соцсети «Воронеж» появилось видео драки. Очевидцы выложили кадры, как несколько человек избивают мужчину прямо на проезжей части дороги. Потом драка продолжилась на тротуаре. Потом к толпе подъехал черный внедорожник и компания мужчин бросилась за машиной. Тогда раздалось несколько выстрелов и иномарка уехала.