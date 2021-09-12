В Воронеже произошла массовая драка со стрельбой

Стоп-кадр с видео из сообщества "Воронеж VRN" в соцсети "Вконтакте"

В городском паблике соцсети «Воронеж» появилось видео массовой драки, которая произошла вечером на Ленинском проспекте. Очевидцы засняли, как несколько человек пинками и руками избивают мужчину прямо на проезжей части дороги. После этого компания перемещается на тротуар, вслед за ними устремляется и черный внедорожник, который едва не давит пешеходов. Агрессивная компания мужчин бросается за машиной. Когда они окружают автомобиль, раздается несколько выстрелов. Сразу после этого иномарка уезжает. Автор видео сообщил, что причиной потасовки стала девушка.

В полицию об этом инциденте сообщили местные жители. Никто из участников конфликта к правоохранителям не обращался. Тем не менее, инцидент мог закончится и куда более печально. На кадрах видно, что вокруг агрессивных мужчин много случайных прохожих, которые ускоряют шаг, стараясь поскорее покинуть «поле битвы».