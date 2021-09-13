В Воронежской области мотоцикл врезался в мопед: один из водителей погиб

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 12 сентября, в 23.05 в селе 1-ая Белая Горка Богучарского района случилась смертельная авария.

- У дома № 7 на улице Пролетарской 29-летний водитель мотоцикла «Стелс» врезался в ехавший впереди мопед «Альфа», которым управлял 30-летний мужчина. Оба водителя – местные жители. Мотоциклист погиб на месте, водитель мопеда получил тяжелые травмы, его отвезли в больницу, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 12 сентября в 20.38 в Бобровском районе 15-летнего водителя мопеда протаранили две иномарки, подросток попал в больницу.