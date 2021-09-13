Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2021 10:39

В Воронежской области 15-летнего подростка на мопеде сбили две машины

Одна ударила его сзади, он вылетел на «встречку» и столкнулся со второй
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
15-летний юноша после столкновения с двумя машинами получил травмы и попал в больницу.

15-летний юноша после столкновения с двумя машинами получил травмы и попал в больницу.

Фото: из архива «КП»

Вечером в воскресенье, 12 сентября, на 636 километре трассы «Дон» в Бобровском районе случилось ДТП, в котором пострадал подросток.

- В 20.38 58-летний воронежец, ехавший на «Форде-Фокус» со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, сбил ехавший впереди мопед «Моторленд», которым управлял 15-летний юноша из Бобровского района. Подросток на своем «железном коне» вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Рено-Логан», которым рулил 40-летний житель Кировской области. Юноша получил травмы и попал в больницу. Водителям легковых машин медицинская помощь не потребовалась, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.