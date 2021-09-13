Воронежская спортсменка Татьяна Зражевская проиграла боксерский бой за чемпионство

Большинство судей посчитали, что победу заслужила мексиканка. Фото: Инстаграм.

В субботу, 11 октября, в Екатеринбурге неудачно завершился бой за звание временной чемпионки мира по боксу по версии WBC для Татьяны Зражевской. По итогам десяти раундов судьи посчитали, что ее соперница, мексиканка Джессика Гонсалес, была сильнее. При этом мнения арбитров разделились, поражение было точно, как говорится, не в одну калитку.

Своими переживаниями по поводу поражения Татьяна Зражевская поделилась постом в Инстаграме:

Это спорт. В этот раз проиграла я. Мыслей много, но они лишь про то, что поражение уже сейчас дало мне намного больше, чем если бы я выиграла!!! Еще этот бой доказывает то, что у меня нет слабых соперников. И меня, как бойца это подстегивает и заставляет совершенствоваться и дальше. Сильный не тот, кто не падает, а кто, падая - встает!

Напомним, 27 марта 2021 года Татьяна Зражевская также в Екатеринбурге завоевала звание временной чемпионки WBC в категории до 53,5 кг в бою с другой мексиканкой – Эстреллой Вальверде.